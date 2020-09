Cologne, fuori strada in bici sul Montorfano: muore in ospedale

(red.) Non ce l’ha fatta il biker bergamasco 50enne di Telgate che ieri mattina, domenica 20 settembre, era rimasto vittima di una rovinosa caduta in bicicletta mentre attraversava il bosco del Montorfano in territorio di Cologne, nel bresciano. E nella tarda serata di ieri per l’uomo è sopraggiunto il decesso in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia dove era stato ricoverato in prognosi riservata e in codice rosso. Troppo grave il trauma cranico e le numerose fratture riportate nell’incidente.

L’impatto era avvenuto intorno alle 9,30 quando, come hanno ricostruito gli agenti della Polizia locale e quelli della stradale, dopo aver raggiunto in sella alla due ruote il rifugio degli alpini di Cologne era disceso lungo un sentiero verso la propria auto che aveva parcheggiato.

Ma qualcosa non aveva funzionato e l’uomo è scivolato sbattendo contro una pianta. Soccorso da un’ambulanza e dall’elicottero era stato portato al massimo ospedale di Brescia dove è però sopraggiunto il decesso.