Coccaglio, fuori strada in moto verso il centro: è grave al Civile

(red.) Un uomo di 52 anni residente a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, si trova ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione all’ospedale Civile di Brescia dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in moto sabato sera 19 settembre a Coccaglio. Il motociclista in sella alla sua Yamaha stava percorrendo la provinciale verso il centro del paese quando avrebbe perso il controllo, uscendo di strada.

Almeno questa è la dinamica alla quale stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale di Iseo. Subito dopo il fuori strada, un altro automobilista in transito si era fermato prestando la prima assistenza al rider e mobilitando i soccorsi. Sul posto era giunto anche l’elicottero che aveva trasportato l’uomo, cosciente ma in stato confusionale, al Civile dove la prognosi resta riservata.