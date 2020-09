Leno, 71enne cade da moto e finisce in una roggia. Grave in ospedale

(red.) Dalla prima serata di ieri, venerdì 18 settembre, un uomo di 71 anni lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia dopo essere rimasto vittima di una rovinosa caduta in moto a Leno, nella bassa bresciana. E’ accaduto intorno alle 20,30 quando l’anziano residente nella frazione di Castelletto, in sella al suo scooterone Yamaha, stava percorrendo via XXIV Maggio in direzione di Milzano per raggiungere gli amici al bar, come era solito fare.

Ma ieri sera, forse a causa di un malore, l’uomo avrebbe perso il controllo sbandando e finendo fuori strada. Così è finito in una roggia lungo la carreggiata e sbalzato qualche metro più avanti, riportando un trauma cranico e andando in arresto cardiaco. I residenti che hanno udito il botto causato dall’incidente hanno subito allertato i soccorsi mobilitando sul posto l’automedica, un’ambulanza, l’elicottero e i carabinieri.

L’anziano è stato rianimato e poi trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Civile dove i medici gli hanno riservato la prognosi a causa delle condizioni ritenute gravissime. Sul luogo è poi giunta anche la Polizia locale per gestire il traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi. Le indagini stanno ricostruendo le cause della caduta dalla moto, nel frattempo sequestrata, anche per capire se l’uomo indossasse il casco.