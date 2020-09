Malonno, scontro tra auto e moto: centauro soccorso in elicottero

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 17 settembre, si è verificato un drammatico incidente stradale tra un’auto e una moto a Malonno, in Valcamonica, nel bresciano, portando a gravi conseguenze soprattutto per il centauro. E’ successo intorno alle 15 sulla statale del Tonale dove il 29enne bergamasco di Romano di Lombardia era in sella alla sua Kawasaki e si stava muovendo verso Edolo.

Ma poco prima di un incrocio un’auto condotta da una 19enne proveniente dal senso opposto e alle prese con l’ingresso in un piazzale non si sarebbe accorta dell’arrivo della due ruote. L’impatto è stato violento, con il motociclista volato a terra per diversi metri e sbattendo il volto sull’asfalto.

Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto le ambulanze e l’elicottero dal Trentino. Il centauro è stato quindi imbarcato sul velivolo verso l’ospedale Civile di Brescia, nel reparto maxillo-facciale. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati i carabinieri di Cevo e Vezza d’Oglio.