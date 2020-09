Desenzano, camion si ribalta in A4. Code in entrambe le direzioni

(red.) Dall’alba di questa mattina, giovedì 17 settembre, ci stanno registrando diversi disagi alla circolazione lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia a causa di un incidente che ha coinvolto un camion nel tratto bresciano compreso tra Desenzano del Garda e Brescia Est, in direzione del capoluogo meneghino. Proprio in quel senso stava transitando il mezzo pesante che trasportava prodotti alimentari. A un certo punto, intorno alle 5,30, l’autotrasportatore potrebbe aver perso il controllo del camion che si è ribaltato, piombando sullo spartitraffico che separa le carreggiate lungo le due direzioni e finendo proprio anche con l’ostacolare l’altra corsia più vicina alla separazione di sicurezza.

Subito il traffico si è bloccato, facendo attivare i soccorsi al 112 e mobilitando sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale di Padova per ricostruire la dinamica, l’automedica e due ambulanze della Valtenesi e da Calvisano. Nell’accaduto sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, il conducente del mezzo pesante e anche quello dell’altra auto più vicina al luogo del ribaltamento del camion.

Coinvolta anche una terza persona e tutti sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza e all’ospedale Civile di Brescia. Ancora in questi minuti, mentre i vigili del fuoco si stanno occupando di rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata, la Serenissima dell’autostrada Brescia-Padova intorno a Desenzano registra oltre 7 km di coda, dal km 236 al 243, in direzione di Venezia e quasi 10 km dal km 243 al 253 verso Milano.