Toscolano, scontro tra auto e moto sulla 45 bis. Centauro grave

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 1 settembre, la statale 45 bis tra Toscolano Maderno e Gargnano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, è stata teatro di un drammatico incidente stradale tra un’auto e una moto. E’ successo intorno alle 13 quando, per cause da accertare da parte della Polizia stradale, una Golf con a bordo due persone e una Yamaha condotta da un 64enne di Toscolano si sono scontrati.

Ad avere la peggio, come spesso capita in questi casi, è stato il motociclista sbalzato a terra dalla sella. L’allerta ai soccorsi ha fatto atterrare sulla statale l’elicottero decollato da Brescia e con cui lo sfortunato centauro, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato alla Poliambulanza. Per consentire i soccorsi e i rilievi la strada è stata chiusa al traffico per mezzora, regolata dalla Polizia Locale. A muoversi anche un’ambulanza dei volontari del Garda.