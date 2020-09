Capriolo, attraversa col passeggino sulle strisce: investita da ciclista

(red.) Muovendo il passeggino con il nipotino, una donna di 59 anni ieri mattina, martedì 1 settembre, stava rientrando a casa a Capriolo, nel bresciano, dopo essere stata al supermercato. Ma pochi minuti prima delle 11 è rimasta vittima di un investimento da parte di un ciclista. E’ quanto accaduto all’altezza di una rotonda in via delle Ninfee, non lontano dalla provinciale 12. La nonna stava attraversando sulle strisce pedonali trainando il passeggino e la spesa, mentre da Adro stava arrivando un uomo di 63 anni, residente a Seriate, in provincia di Bergamo.

Sembra che questo, sorpreso dalla presenza di un camion, abbia raggiunto un punto dissestato perdendo il controllo della due ruote per poi finire contro la donna, caduta a terra. La chiamata ai soccorsi ha fatto muovere sul posto i carabinieri e un’ambulanza da Adro. Il ciclista è stato medicato sul posto, mentre la signora è stata trasportata all’ospedale di Iseo e il passeggino con il nipote non ha riportato conseguenze.