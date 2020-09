Edolo, scontro tra auto e moto. Centauro 21enne soccorso in volo

(red.) Questa mattina, martedì 1 settembre, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto in via Guglielmo Marconi a Edolo, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8 quando un ragazzo di 21 anni in sella alla sua due ruote stava percorrendo la strada verso il centro del paese. A un certo punto dal senso opposto stava arrivando un’auto Audi condotta da un 49enne e che pare stesse svoltando all’altezza di un bar lungo la strada.

L’impatto frontale con la due ruote è stato inevitabile e il giovane motociclista è finito a terra, restando ferito in modo grave. Subito sono scattati i soccorsi allertati al 112 facendo arrivare sul posto un’ambulanza da Edolo, l’elicottero e anche gli agenti della Polizia stradale. L’automobilista è rimasto ferito lievemente e condotto in codice giallo in ospedale per essere medicato. Ma ad avere la peggio è stato il centauro imbarcato sul velivolo in codice rosso e trasportato in gravi condizioni al Civile.