Borgosatollo, carambola tra quattro auto. Tra i feriti una giovane incinta

(red.) Intorno all’ora di pranzo di ieri, domenica 30 agosto, si è consumata una carambola che ha coinvolto più auto a Borgosatollo, nella bassa bresciana. E per fortuna nessuno dei coinvolti, di cui una giovane in stato di gravidanza, ha riportato gravi conseguenze. La dinamica è avvenuta poco dopo mezzogiorno in via Brescia nella frazione di Piffione, all’altezza di una stazione di servizio. A un certo punto, probabilmente a causa dell’alta velocità, un’auto ha tamponato un’altra vettura che in quel momento stava uscendo da un parcheggio muovendosi nella stessa direzione.

L’impatto ha poi portato proprio l’auto tamponata a finire in mezzo alla strada nel momento in cui dal senso opposto stavano provenendo altri due veicoli. Questa, almeno, è la dinamica ricostruita nelle prime battute da parte degli agenti della Polizia stradale di Brescia intervenuti sul posto. L’impatto ha coinvolto una Mercedes una Peugeot e due Volskwagen.

Subito sono scattati i soccorsi, vista anche la presenza della donna incinta, mobilitando sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e di Brescia Soccorso. Tra i feriti ci sono stati un 62enne, un 23enne, due 30enni e l’incinta di 28 anni, tutti portati in codice giallo e verde alla Poliambulanza di Brescia e poi dimessi con prognosi di alcuni giorni.