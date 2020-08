Marcheno, scontro tra auto e moto: centauro soccorso in volo

(red.) Questa mattina, mercoledì 12 agosto, pochi minuti prima delle 8,30 si è verificato un drammatico incidente stradale tra un’auto e una moto in via Pietro Ghidini, lungo la provinciale 3, in territorio di Brozzo di Marcheno, in Valtrompia, nel bresciano. L’impatto ha coinvolto un’auto condotta da una donna di 47 anni e una moto in sella alla quale c’era un 52enne. A riportare le conseguenze peggiori è stato il centauro che è finito a terra dopo lo scontro.

Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto i carabinieri, l’automedica, un’ambulanza di Valtrompia Soccorso, l’elicottero proveniente da Bergamo e i vigili del fuoco. Il motociclista, parso in gravi condizioni a causa dei traumi riportati, è stato imbarcato sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia. L’automobilista, invece, è stata soccorsa col giallo in ambulanza e trasportata al nosocomio di Gardone.