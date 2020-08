Pisogne, incidente in galleria: due giovani motociclisti feriti

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 agosto, si è verificato un incidente all’interno della galleria San Carlo sulla provinciale 510 Sebina in territorio di Pisogne, lungo la sponda bresciana del lago d’Iseo. E’ accaduto intorno alle 18,30 e l’impatto ha coinvolto un’auto e due moto condotte da un 19enne e un 20enne. Sembra che la vettura, una Volvo milanese diretta verso Pisogne abbia all’improvviso invaso la corsia opposta e sfregato per alcuni metri contro una delle pareti interne del tunnel.

Un’azione che ha sorpreso i due giovani motociclisti che, nel frenare cercando di evitare il colpo andando nella direzione contraria, sono scivolati e finiti a terra. Subito la circolazione in galleria si è fermata, provocando chilometri di code visto l’orario di punta e in un momento in cui c’era chi tornava a casa per prepararsi a partire per le vacanze. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia stradale di Iseo, Montichiari e Darfo Boario per ricostruire la dinamica, mentre i vigili del fuoco di Darfo e Sale Marasino si sono occupati di mettere in sicurezza la carreggiata.

Per i soccorsi sono giunte diverse ambulanze e anche l’elicottero. Per fortuna i due ragazzi non erano in gravi condizioni e sono stati trasportati l’uno in volo all’ospedale Civile di Brescia e l’altro a quello di Iseo, entrambi in codice giallo. Il traffico è ripreso regolarmente dopo le 21, mentre dalle immagini riprese dalle telecamere interne alla galleria si avranno ulteriori dettagli. In ogni caso, nessuno dei mezzi procedeva ad alta velocità.