Passirano, perde il controllo della moto e finisce a terra: ferito

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 agosto, un motociclista di 47 anni è rimasto vittima di una caduta dalla sua due ruote mentre percorreva via Brognolo in territorio di Passirano, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 19,15 quando il centauro ha improvvisamente perso il controllo e dopo aver reso la due ruote ingovernabile è finito contro un marciapiedi e a terra.

La dinamica ha fatto subito ipotizzare un codice rosso, facendo giungere, dopo la chiamata ai soccorsi, due ambulanze da Palazzolo e Bornato. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Il motociclista, posto sulla barella e a bordo di uno dei mezzi, è stato trasportato nel reparto di Traumatologia dell’ospedale Civile di Brescia. Ha riportato alcuni traumi e fratture, ma il suo quadro sanitario è stato poi ridimensionato.