Salò, frontale di notte tra due auto sulla Gardesana: tre feriti

(red.) Nella notte tra martedì 4 e oggi, mercoledì 5 agosto, la strada Gardesana occidentale in territorio di Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda, è stata teatro di un drammatico incidente. E’ successo dopo la mezzanotte e mezza quando due auto, per cause da accertare, sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. Tanto da rimbalzare a metri di distanza dopo l’impatto. A bordo dei due veicoli c’erano due giovani di 22 e 25 anni e un 45enne.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale insieme ai vigili del fuoco. La scena che si è presentata ai soccorritori aveva fatto temere per il peggio, ma per fortuna con il trascorrere delle ore lo scenario si è ridimensionato dal codice rosso al più tranquillo codice giallo. I tre feriti sono stati tutti portati all’ospedale di Gavardo, mentre i vigili del fuoco e la Stradale si sono occupati di ricostruire la dinamica e di mettere in sicurezza la carreggiata dai rottami provenienti dai veicoli incidentati.