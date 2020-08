Nave, scontro tra auto e camion in sp 237. Feriti madre e figlio

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 3 agosto, si è verificato un drammatico incidente stradale tra un’auto e un camion lungo la provinciale 237 del Caffaro in territorio di Nave, nel bresciano. L’impatto è avvenuto dopo le 14,30 e sarebbe stato provocato da una donna di 46 anni alla guida di una Kia e con al fianco il figlio passeggero di 14 anni. Lo scontro è avvenuto proprio davanti alla chiesa parrocchiale di Nave quando pare che la conducente, forse in contromano, abbia percorso via San Cesario verso l’oratorio e per poi immettersi sulla provinciale.

Ma provenendo da Caino, dopo aver scaricato della merce a Odolo, è giunto un mezzo pesante e l’impatto è stato inevitabile. Questa, almeno, è la ricostruzione da parte della Polizia Locale che ha sentito anche alcuni testimoni. L’impatto è stato talmente violento che l’auto è girata su sé stessa per poi finire contro il muretto del sagrato della chiesa.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno estratto madre e figlio dall’auto, per poi ripristinare la sicurezza sul posto. I due feriti sono stati poi trasportati a bordo di due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e di Brescia Soccorso verso l’ospedale Civile dove sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita. L’autotrasportatore è invece rimasto illeso.