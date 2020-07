Scontro auto-moto a Lonato, si è costituito il presunto pirata

(red.) Si sarebbe risolto nel corso della serata di ieri, domenica 26 luglio, l’incidente avvenuto 24 ore prima a Lonato del Garda, nel bresciano, in uno scontro tra un’auto e una moto in via Madonna della Scoperta, tra le campagne. Secondo quanto risulta da fonti di stampa, il presunto pirata della strada che sabato notte alla guida di una Fiat Bravo ha travolto un motociclista di 47 anni per poi fuggire, si sarebbe costituito negli uffici di una questura fuori dalla Lombardia.

Si tratta di un quasi 30enne sul quale si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso e al momento è accusato di lesioni stradali gravi o gravissime, fuga e omissione di soccorso. Il giovane avrebbe confessato le proprie responsabilità, fuggendo dopo aver travolto e trascinato una moto fino a un fosso e per poi ribaltarsi. Gli agenti della Polizia stradale di Brescia e Desenzano del Garda stanno continuando a lavorare ai rilievi dell’incidente.