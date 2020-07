Vestone, anziana investita da un camion mentre attraversa: è grave

(red.) Questa mattina, mercoledì 22 luglio, via Matteotti a Nozza di Vestone, in Valsabbia, nel bresciano, è stata teatro di un grave investimento. E’ successo dopo le 7,30 nel momento in cui una donna di 70 anni sembra che stesse attraversando la strada per raggiungere l’altra sponda. E lo aveva fatto infilandosi tra i veicoli che in quel momento erano in coda a causa del traffico sostenuto. L’anziana, quando si trovava in mezzo alla carreggiata, sarebbe stata colpita da un piccolo camion nel momento in cui la circolazione si era mossa.

Finita a terra, subito il traffico si è bloccato per consentire i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza dei volontari di Odolo, ma anche l’elicottero vista l’età dell’investita, pur sempre cosciente. L’anziana è stata trasportata in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, ma le sue condizioni non sarebbero tali da destare pericolo di vita. Sull’incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Vestone.