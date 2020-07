A4, incidente a Bergamo verso Brescia: code e traffico intenso

(red.) E’ stata una mattina di passione quella di oggi, sabato 18 luglio, lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia. Intorno alle 8,30, infatti, si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli tra Bergamo e Grumello, in direzione di Brescia. L’impatto è avvenuto all’altezza del km 187 provocando inizialmente fino a 8 chilometri di code, mandando il traffico in tilt e disponendo la chiusura di alcune corsie per ricostruire la dinamica e consentire i soccorsi.

A diverse ore di distanza dall’incidente, intorno alle 11,30, la società Autostrade per l’Italia ha comunicato che l’incidente per fortuna è stato risolto e senza particolari conseguenze sui coinvolti. Ma restano alcuni chilometri di code e nonostante il traffico sia stato riaperto su tutte le corsie. La società invita, chi si muove verso Brescia, a uscire al casello di Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria e ritornare in autostrada a Grumello. Oppure, per le lunghe percorrenze, percorrere la A58 Tangenziale esterna di Milano e la A35 Brebemi.