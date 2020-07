Brescia, auto fuori strada nella notte in A4. Tre giovani feriti

(red.) Nella notte scorsa, tra martedì 14 e oggi, mercoledì 15 luglio, tre giovani sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente sull’autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione del capoluogo veneto. Non sono chiare le cause, ma il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. E l’impatto è stato drammatico, tanto che il 25enne alla guida, forse senza indossare la cintura di sicurezza, è stato addirittura sbalzato all’esterno dell’abitacolo.

E anche gli altri due occupanti, di 23 e 25 anni, sono rimasti feriti. Il conducente, con un trauma cranico, è stato soccorso e trasportato alla Poliambulanza, mentre gli altri due, che hanno riportato traumi cranici e ferite alle gambe, sono stati trasferiti all’ospedale Civile di Brescia. L’incidente ha richiamato sul posto le ambulanze, i vigili del fuoco e anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica.