Barghe, frontale tra due auto sulla Caffaro: tre feriti, due sono seri

(red.) Nella tarda serata di ieri, domenica 5 luglio, pochi minuti prima delle 22,30, si è verificato un drammatico incidente stradale tra due auto lungo la provinciale 237 del Caffaro, in Valsabbia, nel bresciano, nel territorio compreso tra Barghe e Vestone. La dinamica non è stata ancora appurata nei dettagli, ma sembra che uno dei conducenti abbia perso il controllo del proprio veicolo invadendo l’altra corsia. Proprio nel momento in cui dal senso opposto stava arrivando l’altro veicolo. L’impatto è stato così inevitabile.

Subito sono scattati i soccorsi sul posto facendo arrivare l’automedica e quattro ambulanze da Odolo, Marcheno e Roé Volciano. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini di 22 e 44 anni e una donna di 43. Due di loro, quelli parsi in condizioni più serie, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali di Gavardo e alla Poliambulanza di Brescia. Codice giallo, invece, per l’altro ferito.

Gli agenti della Polizia stradale di Brescia si stanno occupando dei rilievi, mentre i vigili del fuoco di Vestone sono stati impegnati nell’assistere i feriti e mettere in sicurezza la carreggiata, oltre a rimuovere i veicoli incidentati.