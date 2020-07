Brescia, auto fuori strada a Folzano: 49enne grave in ospedale

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 3 luglio, un uomo di 49 anni residente a Roncadelle è rimasto vittima di un incidente stradale in via Case Sparse a Folzano, alla periferia di Brescia. E’ successo intorno alle 14,30 quando l’automobilista, alla guida di una Smart, per cause da accertare avrebbe perso il controllo finendo fuori strada.

Subito per lui sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto i carabinieri della compagnia di Brescia con l’automedica e un’ambulanza di Flero. Il conducente, parso in gravi condizioni a causa delle ferite riportate nell’uscita di strada, è stato trasportato in codice rosso verso l’ospedale Civile.