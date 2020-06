Tignale, moto contro un furgone: centauro soccorso in elicottero

(red.) Nella tarda serata di ieri, lunedì 29 giugno, un motociclista di 37 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale in sella alla sua due ruote a Tignale, sull’alto Garda bresciano. E’ successo intorno alle 22,30 sulla Panoramica quando pare che il centauro, residente in paese, stesse scendendo verso il lago. A un certo punto, per cause da accertare, ha perso il controllo finendo contro un furgone che stava arrivando dal senso opposto.

Il motociclista è caduto sull’asfalto e subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto gli agenti della Polizia stradale di Salò, ma anche l’automedica, un’ambulanza da Tignale e da Limone. Sul posto è atterrato anche l’elicottero decollato da Brescia e che ha condotto in codice rosso il motociclista all’ospedale San Gerardo di Monza. Nel corso della notte il centauro è stato sottoposto a un intervento chirurgico a una gamba che ha rischiato di farsi amputare dopo l’incidente.