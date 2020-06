Castiglione (Mn), auto fuori strada. Ferita 22enne bresciana

(red.) Nella notte tra domenica 28 e ieri, lunedì 29 giugno, una ragazza bresciana di 22 anni è rimasta ferita in un incidente stradale a bordo della sua auto. E’ successo dopo l’una lungo la provinciale di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, mentre la giovane di Acquafredda stava percorrendo la via verso Carpenedolo e probabilmente con l’intento di tornare a casa.

Per un malore, una disattenzione o un colpo di sonno, la 22enne ha perso il controllo dell’utilitaria che poi ha sbandato e finendo fuori strada, in un terreno. Per fortuna, vista anche l’ora, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castiglione per ricostruire la dinamica, oltre ai soccorsi per occuparsi della ragazza. E’ stata imbarcata sull’elicottero e portata all’ospedale Civile di Brescia, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.