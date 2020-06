Adro, frontale tra due auto sulla provinciale. 4 feriti, due sono gravi

(red.) Nella tarda serata di ieri, martedì 23 giugno, si è verificato un drammatico incidente stradale tra due auto lungo la provinciale 12 in territorio di Adro, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 23 nel momento in cui, all’altezza del campo sportivo comunale dell’Adrense e a poca distanza dalla biblioteca e dal municipio, quindi in una zona centrale, le due vetture sono rimaste coinvolte in un violento frontale.

Tanto che uno dei veicoli si è ribaltato su un fianco subito dopo l’impatto. Gli altri automobilisti in transito a quell’ora, insieme ad altri testimoni che avevano assistito all’incidente, hanno allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica da Bergamo e tre ambulanze da Rovato, Capriolo e Adro, oltre all’elicottero abilitato al servizio notturno e decollato dall’ospedale Civile di Brescia.

Sul posto si sono mossi anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui due donne di 30 e 40 anni e due uomini di 31 e 43 anni. Due sono in gravi condizioni e ricoverati l’uno in volo in codice rosso verso il San Gerardo di Monza e l’altro, sempre col rosso, con un’ambulanza verso il Civile. Gli altri due feriti, più lievi, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Rocco di Ome.