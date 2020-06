Cortefranca, scontro tra auto e moto: grave centauro 16enne

(red.) Ieri sera, martedì 9 giugno, intorno alle 22,30 si è verificato un drammatico incidente stradale tra una moto e un’auto in via Roma a Timoline di Cortefranca, nel bresciano. L’impatto, le cui cause sono al vaglio della Polizia stradale di Iseo, è avvenuto all’altezza di un distributore di carburante. In sella alla due ruote c’era un ragazzo di 16 anni, mentre alla guida della vettura c’era una donna di 64 anni.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il giovanissimo che è finito a terra, sbalzato dalla due ruote. Subito sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e anche l’elicottero.

Lo sfortunato giovane centauro è stato assistito dai primi soccorritori dell’ambulanza e poi condotto verso il velivolo diretto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove è arrivato circa un’ora dopo l’incidente.