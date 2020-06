Brescia, auto contro un albero e si ribalta: grave 81enne

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 4 giugno, un uomo di 81 anni è rimasto coinvolto in una drammatica uscita di strada alla guida della sua auto in via Collebeato a Brescia. E’ successo pochi minuti prima delle 15 quando l’anziano, a bordo di una Fiat Punto, avrebbe perso il controllo, forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge di quelle ore.

La vettura dell’anziano è finita contro un albero per poi ribaltarsi. Subito si è temuto per le condizioni del conducente, facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco per estrarre l’uomo dall’auto e anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica. L’anziano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove per fortuna il suo quadro sanitario è migliorato.