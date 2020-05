Desenzano, frontale tra auto e mezzo comunale. Grave una donna

(red.) Questa mattina, giovedì 28 maggio, si è verificato un drammatico incidente stradale sulla tangenziale 11 a Desenzano del Garda, nel bresciano. E’ successo dopo le 9 nei pressi dello svincolo di Grezze quando pare che una 32enne alla guida di un’auto, per cause da accertare, abbia invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento dall’altro senso stava arrivando un mezzo del Comune condotto da un 49enne.

L’impatto è stato inevitabile, tanto che l’utilitaria è rimbalzata dopo lo scontro. Subito il traffico su quel tratto di strada è stato fermato facendo muovere sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano e anche l’elicottero. La donna, residente a Rivoltella, in gravi condizioni ma pare non in pericolo di vita, è stata caricata sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia. L’altro conducente, invece, rimasto sotto shock dopo lo scontro, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Desenzano.