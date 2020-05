Brozzo di Marcheno, auto nel Mella: conducente esce illeso

(red.) Lo scoppio dell’airbag gli ha salvato la vita. Tanto che il 32enne alla guida della Seat è uscito da solo dall’abitacolo nonostante un volo nel vuoto di una decina di metri. E’ la dinamica di quanto avvenuto ieri pomeriggio, domenica 24 maggio, in via Marconi a Brozzo di Marcheno, in alta Valtrompia, nel bresciano. Intorno alle 16,30 il giovane alla guida stava percorrendo la strada parallela alla provinciale e in direzione del Maniva.

A un certo punto, per cause da accertare, è uscito di strada abbattendo una balaustra di protezione e volando nel Mella, anche se in quel punto il livello del fiume era molto basso. Dal mezzo adagiato su un fianco il conducente, nonostante lo shock, è riuscito ad uscire illeso.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Polizia stradale di Desenzano, un mezzo del Soccorso alpino, un’ambulanza da Marcheno e anche l’elicottero. Il 32enne è stato imbarcato sul velivolo e trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. I vigili del fuoco, con una gru, si sono poi occupati di recuperare il mezzo dal fiume.