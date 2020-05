A4, camion fuori strada perde il carico a Brescia: lunghe code

(red.) Questa mattina, lunedì 25 maggio, pochi minuti prima delle 9 si è verificato un incidente sull’autostrada A4 della Serenissima Brescia-Padova tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia centro in direzione del capoluogo. Tanto da disporre la chiusura del tratto del km 217+500. A provocare lo scontro è stato un camion che ha perso il carico (un macchinario edile) dopo essere finito contro il guardrail centrale di separazione delle carreggiata.

La causa dell’uscita di strada, ancora da verificare nei dettagli, potrebbe essere lo scoppio di uno pneumatico. Per fortuna il conducente è rimasto illeso, ma lungo l’autostrada si sono formate lunghe code per almeno 4 chilometri. Da Autostrade per l’Italia fanno sapere che chi è in viaggio verso Milano deve uscire a Brescia Centro ed è possibile rientrare in A4 a Brescia ovest dopo aver percorso la tangenziale di Brescia.

Per le lunghe percorrenze si consiglia la A21 Torino-Brescia, uscendo a Brescia sud e seguendo le indicazioni per la A35 BreBeMi. Sul luogo dell’incidente si sono mosse la Polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi per rimuovere il camion incidentato.