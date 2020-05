Esce di strada e finisce nel Mella, ricoverato al Civile

(red.) Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino, a supporto dell’elisoccorso AREU di Brescia. Un uomo è uscito di strada con l’auto in località Brozzo ed è finito sul greto del fiume Mella, dopo un salto di una decina di metri. È stato portato con l’eliambulanza al Civile di Brescia per accertamenti. Sono intervenuti otto tecnici Cnsas, V Delegazione Bresciana, l’elisoccorso di Brescia, i volontari di Valtrompia Soccorso, i Vigili del fuoco, che hanno poi recuperato il veicolo, i Carabinieri e la Polizia stradale.