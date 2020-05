Padenghe, in bici contro un’auto. Soccorso un 12enne

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, un ragazzino di 12 anni è rimasto vittima di un incidente in bicicletta a Padenghe sul Garda, nel bresciano. E’ successo dopo mezzogiorno nel momento in cui il giovane stava percorrendo un incrocio in via Roma e sbucando da una via è finito contro un’auto che stava transitando in quel momento. L’impatto è stato violento, con il 12enne letteralmente volato di qualche metro e riportando diverse ferite e forse qualche frattura tra il torace e un gomito.

Subito la vettura si è fermata per prestare i soccorsi, allertando il 112. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza dei volontari del Garda, ma vista la giovane età è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. Il giovane, condotto con un’ambulanza verso il velivolo, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per fortuna è stato dichiarato fuori pericolo. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Locale della Valtenesi.