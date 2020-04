Edolo, furgone dei rifiuti si ribalta dopo un incidente

(red.) Vista l’emergenza sanitaria in corso, le strade della provincia di Brescia sono semivuote e quindi anche gli interventi di soccorso per eventuali incidenti sono molto ridotti nell’arco delle giornate. Ma non si azzerano del tutto. Ieri, infatti, lunedì 6 aprile, a Edolo, in Valcamonica, si è verificato un incidente tra un mezzo della raccolta differenziata dei rifiuti e un’altra auto.

E’ successo in viale Derna dove il furgone per la raccolta del vetro si stava muovendo lungo la salita. A un certo punto da un parcheggio nelle vicinanze è sbucata una vettura condotta da una donna che non ha fatto in tempo a vedere il transito dell’altro mezzo.

Il risultato ha visto il furgone, subito dopo l’impatto, ribaltarsi su un fianco abbattendo anche un piccolo albero. Sul posto, intorno a mezzogiorno, orario dell’incidente, sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, accertando che per fortuna gli occupanti non hanno subito ferite gravi.