Montichiari, auto fuori strada fa strike e poi va in fuga

(red.) Le disposizioni sulle misure di contenimento da coronavirus e quindi il divieto di uscire di casa se non per motivi di urgenza e necessità, hanno quasi azzerato, per fortuna, gli incidenti stradali. Ma uno di questi è avvenuto nella notte tra sabato 14 e ieri, domenica 15 marzo, in viale Marconi a Montichiari, nella bassa bresciana.

Un automobilista, come riporta Bresciaoggi, ha fatto tutto da solo nel perdere il controllo del veicolo, schiantarsi contro il marciapiede e abbattendo alcuni paletti di protezione. Un impatto talmente violento che la vettura ha perso sul posto diversi pezzi di carrozzeria.

Un residente della zona è l’unico testimone ad aver sentito lo schianto e subito dopo la fuga ad alta velocità del veicolo. Non è escluso che il conducente abbia perso il controllo dopo aver alzato troppo il gomito e aver deciso di scappare per non incorrere nel controllo sul rispetto delle misure di contenimento.