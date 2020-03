Manerbio, auto fuori strada sulla Lenese. Feriti quattro giovani

(red.) Quando mancavano poche ore all’alba di ieri, domenica 8 marzo, un’auto è rimasta coinvolta in un’uscita di strada nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 4,30 sulla provinciale 668 Lenese quando quattro giovani – di 21, 22, 24 e 32 anni – si trovavano a bordo della vettura. A un certo punto, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo finito fuori strada prima di ribaltarsi in territorio di Manerbio.

L’allerta ai soccorsi chiamati anche da alcuni automobilisti in transito ha fatto muovere sul posto l’automedica e tre ambulanze da Verolanuova, Ghedi e Leno. Presenti anche i vigili del fuoco di Brescia per estrarre gli occupanti e recuperare la vettura, mentre gli agenti della Polizia stradale di Desenzano si sono occupati di ricostruire la dinamica. Tutti feriti in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, alcuni sono stati portati all’ospedale Civile e un altro a quello di Manerbio.