Orzinuovi, frontale tra due auto sulla sp 2: quattro feriti

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto a Orzinuovi, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 15 in via Francesca, sulla provinciale 2, quando una 23enne del paese era alla guida di una Fiat 500. A un certo punto, all’altezza di una curva e sull’asfalto reso bagnato dalla pioggia, la giovane ha perso il controllo del veicolo invadendo l’altra corsia e finendo contro un’Audi Q3 alla guida della quale c’erano un 45enne del paese, la sorella e una bambina come nipote.

Subito dopo l’impatto l’utilitaria è finita contro il guardrail e gli pneumatici si sono staccati e finiti in una roggia lungo la strada. I quattro feriti hanno richiamato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto di tre ambulanze. Nessuno è in gravi condizioni e sono stati tutti trasportati agli ospedali di Chiari e Manerbio. Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di gestire il traffico, mentre i carabinieri della stazione locale hanno ricostruito la dinamica.