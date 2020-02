Brescia, auto si ribalta in piazza Arnaldo dopo scontro

(red.) E’ stato un incidente spettacolare per le conseguenze che ha provocato su una delle vetture, ma per fortuna senza indurre a gravi ferite tra gli occupanti. E’ la dinamica di quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 febbraio, all’incrocio tra via Turati e piazza Arnaldo a Brescia, in città. Pochi minuti dopo le 18, infatti, due auto si sono scontrate tra di loro e una di queste si è ribaltata finendo con le ruote all’aria.

Sul posto, dopo l’allerta al 112, si sono mossi gli agenti della Polizia Locale con i vigili del fuoco e anche due ambulanze da Flero e Nave. Gli operatori antincendio si sono occupati di estrarre dall’abitacolo due persone, di cui una 24enne e una 84enne. Entrambe sono state condotte all’ospedale Civile.