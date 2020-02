Brescia, anziani investiti mentre attraversano in via Milano

(red.) Questa mattina, venerdì 14 febbraio, intorno alle 10 alcuni mezzi di soccorso e una pattuglia degli agenti di Polizia Locale hanno raggiunto via Milano, a Brescia. In quei minuti, infatti, due coniugi anziani erano stati appena investiti da un’auto, a poca distanza dal semaforo all’incrocio con piazza Garibaldi.

La ricostruzione è al vaglio della municipale, ma sembra che i due – un 83enne e la moglie di 77 anni – stessero attraversando la strada quando sono stati colpiti da un’auto condotta da un 74enne che si è subito fermato.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata facendo giungere sul posto l’automedica e tre ambulanze. Tra i due feriti, uno è stato soccorso in codice giallo, ma l’altro, parso in condizioni più serie, in codice rosso. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Civile.