Leno, incidente sulla sp 7 dopo un sorpasso azzardato

(red.) Questa mattina, martedì 11 febbraio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto sulla provinciale 7 in territorio di Leno, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti prima delle 8,30 quando due Volkswagen station wagon e una Golf si sono scontrate. Sulla zona era presente la nebbia che ha ridotto la visibilità, ma non avrebbe impedito a un 24enne marocchino di Barbariga di compiere un sorpasso azzardato.

Questo, ai danni della vettura che lo precedeva e pare condotta da un cugino 45enne. Tuttavia, durante la corsa è rimasto coinvolto in un frontale con una Golf a bordo della quale c’erano un 66enne e una 65enne, entrambi di Milzano. E subito dopo nello scontro è incappata anche l’auto che era appena stata sorpassata. Visto il teatro dell’incidente e le condizioni in cui si presentavano i veicoli, sono stati subito allertati i soccorsi facendo intervenire la Polizia Locale di Leno per ricostruire la dinamica e l’automedica con tre ambulanze della Croce Bianca di Brescia, Roé Volciano e Vestone.

Si è verificato che la vettura del giovane nordafricano non era assicurata e nemmeno revisionata, portando ad aggravare la posizione del conducente. Tutti gli automobilisti, come di rito, sono stati anche sottoposti ai test dell’alcol e della droga. I feriti, in codice giallo, sono stati trasportati agli ospedali di Manerbio e Civile e alla Poliambulanza di Brescia.