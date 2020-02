Chiari, auto tampona un tir: conducente quasi illesa

(red.) C’è probabilmente anche la fitta nebbia tra le cause di un tamponamento che questa mattina, martedì 11 febbraio, ha coinvolto un’auto e un camion a Chiari, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 7,30 sulla provinciale 72 nel punto in cui prende il nome di via Rudiano. Una Bmw condotta da una donna di 34 anni ha colpito un tir tanto da restare incastrata con la parte anteriore sotto il rimorchio del mezzo pesante.

L’impatto è stato di una certa entità, visto che sono esplosi i vetri dei finestrini e anche gli pneumatici. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente dall’abitacolo, mentre gli agenti della stradale hanno raccolto i rilievi del caso. L’automobilista, per fortuna in condizioni lievi, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Mellini del paese.