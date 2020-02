Brescia, padre e figlio investiti in via Risorgimento: non gravi

(red.) Il padre 50enne è stato ricoverato all’ospedale Civile e il figlio 12enne al vicino pediatrico, a Brescia. E’ la conseguenza di un incidente stradale che li ha coinvolti ieri mattina, venerdì 7 febbraio intorno alle 8,45, in via del Risorgimento in città. Sembra che i due congiunti, mano nella mano, stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali. Ma a un certo punto un furgone che stava arrivando li ha colpiti.

L’uomo è finito sul cofano del van e di conseguenza anche il figlio che era con lui. Subito il furgone si è fermato e il conducente, insieme ad altri testimoni dell’accaduto, ha allertato i soccorsi al 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze da Travagliato e da Nave che hanno soccorso i due pedoni investiti, di cui il ragazzino in codice rosso come misura di precauzione.

E per fortuna quando sono stati portati in ospedale si è poi appurato che le loro condizioni non erano preoccupanti. Sul luogo dell’incidente si sono mossi anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica.