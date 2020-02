Berzo Inferiore, 16enne cade dalla moto: non è grave

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 7 febbraio, un ragazzino di 16 anni è rimasto vittima di una caduta in moto a Berzo Inferiore, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 17,30 nel momento in cui il giovane, alla guida della sua due ruote, stava percorrendo la ristretta via San Lorenzo. A un certo punto avrebbe perso il controllo ed è così finito a terra.

Chi ha assistito all’incidente, avvenuto nei pressi di un negozio di alimentari, ha subito allertato i soccorsi facendo muovere un’ambulanza da Darfo Boario Terme. Il giovane centauro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine e le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessun altro mezzo o persona è rimasto coinvolto nell’incidente.