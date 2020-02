Sirmione, auto si ribalta a Colombare. A bordo anche due bambini

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 febbraio, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale dalla dinamica spettacolare a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda. E’ successo pochi minuti prima delle 19 in via Vittorio Alfieri, nella frazione di Colombare, a due passi dal municipio.

Sembra che la donna di 45 anni, alla guida della Range Rover bianca, abbia perso il controllo e così si è ribaltata restando con le ruote all’aria. Subito sono scattati i soccorsi, anche perché a bordo c’erano i due figli della donna, di 7 e 8 anni.

I vigili del fuoco di Salò si sono occupati di estrarre i tre dal veicolo e che avevano riportato solo alcune lievi ferite. Sono stati tutti condotti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano per essere medicati. Gli agenti della Polizia stradale si sono occupati di ricostruire la dinamica, per poi far recuperare con le ruote a terra il mezzo ribaltato.