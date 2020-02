Vobarno, auto contro il muro di un cavalcavia: ferita autista

(red.) Lo scorso sabato pomeriggio 1 febbraio una donna di 39 anni residente a Vobarno, in Valsabbia, nel bresciano, è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla provinciale del Caffaro. E’ successo intorno alle 17,30 quando la conducente, alla guida di una Peugeot, ha perso il controllo del veicolo finendo contro la cuspide di un guardrail e poi contro il muro a sostegno di un cavalcavia.

Subito dopo lo schianto, l’automobilista è rimasta bloccata nell’abitacolo, poi estratta dai vigili del fuoco. Per sicurezza era stato allertato anche l’elicottero, ma per fortuna non c’è stato il bisogno. La donna è sempre rimasta cosciente ed è stata soccorsa da due ambulanze in codice giallo verso l’ospedale di Gavardo.

Durante le operazioni di soccorso, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia stradale di Salò che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e anche gestito la viabilità sul tratto dello scontro, nei pressi dello svincolo di Vobarno verso Villanuova sul Clisi.