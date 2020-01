Salò, anziano si ribalta sull’Ape. Viene soccorso in elicottero

(red.) Questa mattina, giovedì 30 gennaio, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e i soccorsi sono stati impegnati a compiere un intervento a Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. E’ successo intorno alle 8 quando un uomo di 85 anni alla guida di un’Ape su tre ruote si è ribaltato mentre percorreva via Cavagnina.

La zona è quella della frazione di Villa, lungo la strada che sale in parallelo rispetto alla principale via Europa. Non è chiaro cosa abbia portato il piccolo mezzo a finire ruote all’aria, forse l’urto con una sporgenza ai margini della carreggiata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Stradale di Salò che hanno ricostruito la dinamica, mentre l’automedica e un’ambulanza dei volontari del Garda si sono occupate di assistere l’anziano, aiutato dai vigili del fuoco a uscire dal mezzo ribaltato. E’ sempre rimasto cosciente, ma vista l’età avanzata è stato chiamato anche l’elicottero. Il ferito è stato imbarcato sul velivolo in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita.