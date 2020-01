Iseo, auto contro la volta della galleria Covelo: autista ferita

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 28 gennaio, si è verificato un incidente stradale sulla provinciale 510 Sebina in territorio di Iseo, nel bresciano. E’ successo pochi minuti dopo le 14 quando una donna di 61 anni alla guida di una Skoda Fabia che percorreva la via si è schiantata contro la volta della galleria Covelo per poi terminare la corsa in mezzo alla carreggiata.

Vista la dinamica, sono stati subito allertati i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza dei volontari di Sale Marasino e anche la Polizia stradale di Iseo per gestire il traffico. L’automobilista, per fortuna, non ha riportato gravi ferite ma solo alcune contusioni ed è stata trasportata in codice giallo alla clinica di Ome.

L’incidente ha provocato code lungo la strada verso la Valcamonica e deviando il traffico lungo la litoranea. Nell’arco di oltre due ore, dopo i soccorsi, è stata bonificata la strada partendo dalla messa in sicurezza e dalla rimozione del veicolo incidentato.