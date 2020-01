Erbusco, auto fuori strada si ribalta all’alba. Due feriti gravi

(red.) Ieri all’alba, domenica 26 gennaio, si è consumato un drammatico incidente stradale sulla provinciale di via Iseo tra Adro ed Erbusco, in Franciacorta, nel bresciano. A provocarlo è stata una Peugeot 206 condotta da un 23enne marocchino che stava percorrendo quella strada intorno alle 5,30 verso Erbusco e la rotonda Bonomelli per entrare al casello autostradale di Rovato e proseguire verso Bergamo. Il giovane, infatti, era in auto con altri tre amici, tutti giovani e residenti nella provincia orobica.

Non è chiaro cosa abbia indotto l’automobilista a perdere il controllo (forse l’asfalto umido o una distrazione, ma possibile anche un colpo di sonno vista l’ora tarda) dopo aver trascorso una serata con gli amici proprio tra i locali della Franciacorta. In ogni caso la vettura è finita fuori strada abbattendo una recinzione, poi un cartello stradale e infine anche il palo e faro di un ristorante prima di ribaltarsi sul fianco destro. I primi a verificare che l’incidente sarebbe stato drammatico sono stati alcuni addetti del locale lungo la provinciale 12 e che erano già impegnati al lavoro in vista della giornata.

Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare due ambulanze, i vigili del fuoco, la Polizia stradale di Montichiari e anche l’elicottero. I primi ad uscire da soli dalla vettura sono stati due fidanzati, di cui un 20enne di Martinengo e una 17enne di Romano di Lombardia. Più gravi, invece, le condizioni dell’automobilista rimasto incastrato tra le lamiere e anche del passeggero 20enne che era al suo fianco. I due fidanzati sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Mellini di Chiari e le loro condizioni sono parse più lievi, tanto che la ragazza è stata subito dimessa.

Il conducente è stato invece ricoverato al Civile di Brescia, mentre il 20enne è stato caricato sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale di Legnano. Le condizioni dei due non sarebbero comunque tali da destare pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno impiegato del tempo per aprire le lamiere della vettura ed estrarre i due feriti sui sedili anteriori. In seguito è giunto anche un carro attrezzi che ha rimosso il veicolo incidentato.