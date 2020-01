Manerba, cinque auto si tamponano: traffico va in tilt

(red.) Nella tarda mattina di ieri, giovedì 23 gennaio, sulla provinciale 572 della Valtenesi che in quel punto prende il nome di via Trevisago, a Manerba del Garda, sulla sponda bresciana del Benaco, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque auto. E’ successo intorno alle 12,30 quando un’improvvisa frenata da parte di uno dei veicoli in transito ha innescato la carambola all’altezza della rotatoria del Crociale.

Sul posto si sono subiti mossi gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica e anche gestire la viabilità andata in tilt per circa un’ora. L’incidente ha richiamato sul posto anche le ambulanze per assistere i cinque conducenti che erano rimasti coinvolti nello scontro. Si tratta di un uomo di 61 anni, una donna di 43 e altri tre di 29, 26 e 19 anni.

Solo due di loro hanno avuto bisogno di essere condotti in ospedale, ma in codice verde. Ingenti i danni su quattro delle cinque vetture e che hanno richiesto l’intervento del carro attrezzi per liberare la carreggiata. Il traffico è ripreso regolarmente solo dopo le 14.