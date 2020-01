Brescia, investito in via Flero mentre attraversa. E’ grave

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 gennaio, un uomo di 54 anni è rimasto vittima di un incidente stradale in via Flero, nel quartiere del Villaggio Sereno, tra le periferie di Brescia. E’ successo intorno alle 18,20 quando sembra che il pedone stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali nelle vicinanze del campo sportivo. Ma a un certo punto, per motivi da accertare, è stato travolto da una vettura condotta da una donna.

Subito la stessa conducente, rimasta sotto shock per l’investimento, si è fermata per prestare la prima assistenza e nel frattempo ha indotto anche gli altri testimoni che avevano assistito all’incidente ad allertare i soccorsi al 112.

Sul posto sono giunte l’automedica e due ambulanze della Croce Bianca di Brescia, insieme agli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica. L’uomo investito, parso in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile. La donna, invece, è stata condotta alla Poliambulanza a causa dello shock.