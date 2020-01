Iseo, auto contro bicicletta. Ciclista grave soccorsa in volo

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 17 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Iseo, nel bresciano, in cui sono rimaste coinvolte un’auto e una donna in bicicletta. E’ successo intorno alle 15 in via Gorzoni quando la ciclista 57enne si stava muovendo all’altezza di una rotonda e del parcheggio dell’Inps. All’improvviso, da una via laterale, era arrivata un’auto Alfa Romeo Mito condotta da un uomo del paese e l’impatto è stato inevitabile.

Nello scontro la donna ha avuto la peggio finendo sbalzata a terra e colpendo la testa sull’asfalto. L’autista si è subito fermato per prestarle la prima assistenza e allertando i soccorsi al 112. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa insieme agli agenti della Polizia stradale di Iseo che si sono occupati di ricostruire la dinamica.

Ma viste le condizioni ritenute serie della ciclista, che ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni, è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero. La donna è stata imbarcata sul velivolo e condotta in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per consentire i rilievi e i soccorsi, la strada è rimasta chiusa al traffico oltre mezzora.