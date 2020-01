Dello, auto tampona un camion in via Agosti. Morto 38enne

(red.) Nella notte tra venerdì 17 e oggi, sabato 18 gennaio, si è consumato un tragico incidente stradale a Dello, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti prima dell’1 in via Tenente Agosti, a due passi dalla stazione locale dei carabinieri. Un uomo di 38 anni del paese, alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta bianca, per cause da accertare ha tamponato un camion carico di liquidi ed è rimasto incastrato con la vettura sotto il cassone del mezzo pesante.

Subito sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare l’automedica e un’ambulanza da Dello, ma anche i vicini carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati di estrarre dal veicolo il corpo dell’autista che però aveva ormai perso la vita sul colpo. I militari stanno indagando sulla dinamica, ritenendo che alla base dell’incidente possa esserci stata anche una mancata precedenza. E’ rimasto illeso, invece, l’autista del mezzo pesante.