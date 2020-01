Rovato, scontro tra Ape e un furgone. Anziano soccorso in volo

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 13 gennaio, un furgone e un’Ape sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 15 sulla provinciale 16 in località San Giorgio. Secondo la ricostruzione eseguita dalla Polizia stradale di Brescia, i due mezzi si sono tamponati e le conseguenze peggiori le ha subite l’anziano alla guida del mezzo su tre ruote che si è ribaltato dopo lo scontro.

Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare l’automedica, un’ambulanza e anche i vigili del fuoco. Nel momento in cui la Polizia Locale di Rovato si è occupata di gestire la viabilità sulla strada, il 75enne alla guida dell’Ape, sempre rimasto cosciente, è stato estratto dal veicolo e assistito sul posto. Poi è stato caricato sull’elicottero diretto in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia. Ha riportato una serie di contusioni e ferite varie.